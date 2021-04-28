Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Умови надання субсидій ускладнили — пояснення Кабміну, фото — 24 канал

Умови надання субсидій ускладнили — пояснення Кабміну

28 кві 2021, 14:06
999

Правила надання субсидій змінюються в Україні. Починаючи з травня отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання.

Заявки можна буде подавати впродовж наступних п’яти місяців. Зробити це можна також онлайн або поштою.

Наразі 92% українців, які отримують субсидії, отримують її у грошовій готівковій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима, — повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також запроваджуються деякі нові правила щодо тих, кому субсидія призначатися не буде. Якщо хтось має на депозитному рахунку в банку більше 100 тис. грн, купує нове авто або валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн — йому субсидію не призначать.

Шмигаль запевнив, що для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться, бо «нові правила — це про справедливість».

Така політика стосується всіх соціальних виплат і процес справедливої верифікації — це державницька позиція, яку ми будемо підтримувати, — сказав очільник Кабміну.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів