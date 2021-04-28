Умови надання субсидій ускладнили — пояснення Кабміну, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n153923-umovy-nadannya-subsydiy-uskladnyly-poyasnennya-kabminu.html

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Правила надання субсидій змінюються в Україні. Починаючи з травня отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання.

Заявки можна буде подавати впродовж наступних п’яти місяців. Зробити це можна також онлайн або поштою.

Наразі 92% українців, які отримують субсидії, отримують її у грошовій готівковій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима, — повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також запроваджуються деякі нові правила щодо тих, кому субсидія призначатися не буде. Якщо хтось має на депозитному рахунку в банку більше 100 тис. грн, купує нове авто або валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн — йому субсидію не призначать.

Шмигаль запевнив, що для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться, бо «нові правила — це про справедливість».