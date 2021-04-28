Условия предоставления субсидий усложнили — объяснение Кабминаhttps://racurs.ua/n153923-usloviya-predostavleniya-subsidiy-uslojnili-obyasnenie-kabmina.htmlРакурс
Правила предоставления субсидий меняются в Украине. Начиная с мая получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение.
Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно онлайн или по почте.
Сейчас 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами, — сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидия назначаться не будет. Если гражданин имеет на депозитном счете в банке более 100 тыс. грн, покупает новый автомобиль или валюту единовременно на сумму свыше 50 тыс. грн -— ему субсидию не назначат.
Шмыгаль заверил, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится, потому что «новые правила — это о справедливости».
Такая политика касается всех социальных выплат и процесс справедливой верификации — это государственная позиция, которую мы будем поддерживать, — сказал глава Кабмина.