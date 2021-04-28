Условия предоставления субсидий усложнили — объяснение Кабмина

https://racurs.ua/n153923-usloviya-predostavleniya-subsidiy-uslojnili-obyasnenie-kabmina.html

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Правила предоставления субсидий меняются в Украине. Начиная с мая получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение.

Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно онлайн или по почте.

Сейчас 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами, — сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидия назначаться не будет. Если гражданин имеет на депозитном счете в банке более 100 тыс. грн, покупает новый автомобиль или валюту единовременно на сумму свыше 50 тыс. грн -— ему субсидию не назначат.

Шмыгаль заверил, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится, потому что «новые правила — это о справедливости».