Тариф на электроэнергию до 30 июня назвал Шмыгаль

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Тариф на электроэнергию, который будет действовать для населения до 30 июня, во время заседания Кабинета министров 28 апреля назвал премьер Денис Шмыгаль.

Цена на электроэнергию для людей остается 1,68 грн за кВт/ч. Правительство продолжает механизм действия ПСО до 30 июня, — отметил глава Кабмина.

Кроме этого, правительство установило новые правила, согласно которым государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника — госпредприятия «Гарантированный покупатель».

Ранее СМИ сообщали, что тариф на электроэнергию может вырасти вдвое уже летом 2021 года и составить 3,4−3,45 грн за кВт-час. Сейчас украинцы платят 1,68 грн за кВт-час, а себестоимость украинского «тока» составляет свыше 3 грн за кВт ч. В то же время Международный валютный фонд настаивает на повышении тарифа на электроэнергию, поскольку компании-поставщики электроэнергии работают в убыток. Однако чиновники отмечают, что тариф повысят не всем потребителям. Подорожание коснется тех, кто потребляет свыше 300 кВт в месяц.

Напомним, Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-час и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час. Также 1 февраля Кабинет министров утвердил компенсации за электрическое отопление. Такая компенсация будет начисляться автоматически на счета потребителей.