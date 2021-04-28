Кива заявил, что его научного руководителя уволили с работы

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Скандал с диссертацией Ильи Кивы набирает новых оборотов. Научного руководителя нардепа от ОПЗЖ уволили с работы.

Об увольнении Владимира Гурковского, который курировал диссертацией Ильи Кивы, сообщил журналистам сам парламентарий. В интервью «Общественного» Кива пообещал Гурковскому должность министра образования после того, как придет к власти его партия «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу, — сказал депутат.

Илья Кива уточнил, что уволили его научного руководителя в среду, 28 апреля.

Я ему сказал, чтоб он не огорчался. Придем к власти — сделаю министром образования, — заявив Кива.

Однако сам Кива не помнит даже фамилию своего научного руководителя.

Так, во время выступления в Верховной раде скандальный парламентарий назвал Гурковского Гашковским.

Почему президент на следующий день после сдачи ставит задачу немедленно освободить моего научного руководителя и декана того учебного заведения, где я защищался. Сегодня мой научный руководитель Гашковский Владимир Егорьевич уже написал заявление, потому что его заставили, сказали, что это прямое указание президента. То же самое касается и декана вуза, где проходила защита, — сказал Кива.

Напомним, в МОН рассказали, что будет с диссертацией Кивы.

Источник: «Громадське»