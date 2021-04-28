Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи, фото: УНІАН

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Скандал із дисертацією Іллі Киви набуває нових обертів. Наукового керівника нардепа від ОПЗЖ звільнили з роботи.

Про звільнення Володимира Гурковського, який курував дисертацією Іллі Киви, повідомив журналістам сам парламентар. В інтерв’ю «Громадському» Кива пообіцяв Гурковському посаду міністра освіти після того, як прийде до влади його партія «Опозиційна платформа — за життя».

Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу, — сказав депутат.

Ілля Кива уточнив, що звільнили його наукового керівника у середу, 28 квітня.

Я йому сказав, щоб він не переймався. Прийдемо до влади — зроблю міністром освіти, — заявив Кива.

Проте сам Кива добре не пам’ятає навіть прізвище свого наукового керівника.

Так, під час виступу у Верховній Раді скандальний парламентар назвав Гурковського Гашковським.

Чому президент на наступ день після здачі ставить завдання негайно звільнити мого наукового керівника і декана того навчального закладу, де я захищався. Сьогодні мій науковий керівник Гашковський Володимир Ігорьович уже написав заяву, тому що його змусили й сказали, що це пряма вказівка президента. Те ж саме стосується й декана виша, де проходив захист, — сказав Кива.

Нагадаємо, в МОН розповіли, що буде з дисертацією Киви.