Карантин у Польщі послаблюють – перелік змін. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153920-karantyn-u-polschi-poslabluut-perelik-zmin.html

Ракурс

Карантин у Польщі почнуть послаблювати з 4 травня. В країні відновлять роботу школи та заклади торгівлі.

Хоча третя хвиля пішла на спад, ми все ще маємо справу з великою кількістю смертей. Але ми хочемо, щоб наша економіка повернулася в нормальне русло, — сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє PAP.

За його словами, з 4 травня відкриваються торгові, будівельні та меблеві комплекси, а в рамках санітарного режиму будуть відкриті галереї та музеї. Також учні 1−3 класів повернуться до шкіл.

З 8 травня в санітарному режимі відкриються готелі, з 15 травня — дитячі садки, ресторани та кафе, а з 29 травня вже всі школярі будуть вчитися стаціонарно.

Крім того, з 15 травня скасують обов’язковий масочний режим на відкритому повітрі. При цьому в приміщеннях потрібно буде носити маски. Також з середини місяця можна буде відвідувати відкриті спортивні майданчики, а з 29 травня відкриються тренажерні зали та фітнес-клуби.

Нагадаємо, локдаун у Туреччині, який запроваджують із 29 квітня, закриє всі організації та установи, а по всій країні встановлять комендантську годину.

Джерело: PAP