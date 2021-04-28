Карантин в Польше ослабляют – перечень изменений. Фото: УП

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Карантин в Польше начнут ослаблять с 4 мая. В стране возобновят работу школы и заведения торговли.

Хотя третья волна пошла на спад, мы все еще имеем дело с очень серьезным, большим количеством смертей. Но мы хотим, чтобы наша экономика вернулась в нормальное русло, — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет PAP.

По его словам, с 4 мая открываются торговые, строительные и мебельные комплексы, а в рамках санитарного режима будут открыты галереи и музеи. Также ученики 1−3 классов вернутся в школы.

С 8 мая в санитарном режиме откроются отели, с 15 мая — детские сады, рестораны и кафе, а с 29 мая уже все школьники будут заниматься стационарно.

Кроме того, с 15 мая отменят обязательный масочный режим на открытом воздухе. При этом в помещениях нужно будет носить маски. Также с середины месяца можно будет посещать открытые спортивные площадки, а с 29 мая — откроются тренажерные залы и фитнес-клубы.

Напомним, локдаун в Турции, который вводят с 29 апреля, закроет все организации и учреждения, а по всей стране установят комендантский час.

Источник: PAP