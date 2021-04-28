Почему Путин не ответил на звонок Зеленского, пояснили в России

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Ракурс

Президент России Владимир Путин отказался от телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским после гибели четырех военных на Донбассе 26 марта. В Кремле объяснили причину такого поступка.

По мнению Кремля, такие вопросы нужно обсуждать с представителями так называемой ЛДНР.

Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировали переговоры с Путиным 26 марта сразу после боя под Шумами на Донбассе.

В интервью госагентству «РИА Новости» министр внутренних дел России Сергей Лавров сказал, что украинские чиновники в этом случае «стремились переиграть минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта».

Кремль и Путин не реагировали на звонки, потому что они касались темы урегулирования на Донбассе.

На что мы говорили: дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках минских соглашений, надо обсуждать с Донецком и с Луганском, — сказал Лавров.

По его словам, в минских соглашениях прописано, что ключевые этапы урегулирования конфликта на Донбассе «должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском».

Когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным — это не к нам. Если же наши коллеги, включая президента Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то добро пожаловать, мы к такому разговору всегда, всегда готовы, — заявил глава российской дипломатии.

Источник: «РИА Новости»