Чому Путін не відповів на дзвінок Зеленського, пояснив Лавров

https://racurs.ua/ua/n153919-chomu-putin-ne-vidpoviv-na-dzvinok-zelenskogo-poyasnyly-v-rosiyi.html

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Президент Росії Володимир Путін відмовився від телефонних переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським після загибелі чотирьох військових на Донбасі 26 березня. У Кремлі пояснили причину такого вчинку.

На думку Кремля, такі питання потрібно обговорювати з представниками так званоъ ЛДНР.

Зеленський і очільник МЗС України Дмитро Кулеба ініціювали переговори з Путіним 26 березня відразу після бою під Шумами на Донбасі.

В інтерв’ю держагентству «РИА Новости» міністр внутрішніх справ Росії Сергій Лавров сказав, українські посадовці в цьому випадку «прагнули переграти мінські домовленості і представити Росію як сторону конфлікту».

Кремль і Путін не реагували на дзвінки, бо вони стосувалися теми врегулювання на Донбасі.

На що ми говорили: дорогі друзі, це треба обговорювати не з нами, а, як ви і погодилися в рамках мінських угод, треба обговорювати з Донецьком і з Луганськом, — сказав Лавров.

За його словами, в мінських угодах прописано, що ключові етапи врегулювання конфлікту на Донбасі «повинні бути предметом консультацій і узгодження з Донецьком і Луганськом».

Коли говорять, що у нас там назріває неприємна ситуація на лінії зіткнення, ми хочемо поговорити з міністром Лавровим або з президентом Путіним — це не до нас. Якщо ж наші колеги, включаючи президента Зеленського, хочуть обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, то ласкаво просимо, ми до такої розмови завжди, завжди готові, — заявив очільник російської дипломатії.

Джерело: «РИА Новости»