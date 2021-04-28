«Привид Лінкольна» налякав речницю Байдена - відео курйозу у Білому домі

https://racurs.ua/ua/n153918-pryvyd-linkolna-nalyakav-rechnycu-baydena-video-kuryozu-u-bilomu-domi.html

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Курйоз у Білому домі трапився 27 квітня під час традиційного брифінгу для ЗМІ, який проводила прес-секретар адміністрації президента США Джен Псакі. Виступ спікера перервав дивний гучний звук, однак Псакі не розгубилася й почала жартувати з журналістами про те, що до них приєднався «привид Лінкольна».

Не хвилюйтесь, стеля не падає, наскільки я знаю, — прес-секретар Джо Байдена порадила присутнім представникам медіа не лякатися.

Псакі зауважила, що будівля резиденції президента США була збудована у 1800 році, а також кумедно відреагувала на припущення одного з журналістів:

Може це привид Лінкольна, може це він і є.

Раніше під час президентства Дональда Трампа на прес-конференції у Білому домі погасло світло, коли 45-й президента США заговорив про роботу розвідувальних служб.

Резиденція президента США у Вашингтоні являє собою маєток в неокласичному стилі, який почали будувати у 1792 році. З 1909 робоче місце президента знаходиться в Овальному кабінеті в лівому крилі будівлі.

Нині невелика група будинків президентської адміністрації відома під загальною назвою Білий дім. Сюди включають центральну резиденцію зі східним та західним крилами. Білий дім має 132 кімнати і 35 вбиралень й щоденно приймає до 5 тис. відвідувачів.