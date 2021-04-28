Коли парковка в Києві знову стане платною, розповів Кличко. Фото: Главком

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У Києві паркування авто знову стане платним після послаблення карантину. Також у місті запрацює автоматична система фіксації порушень правил паркування.

Для інспекторів з паркування уже розробили спеціальну програму, що працюватиме на базі мобільних сервісів «Київ цифровий». Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 28 квітня.

Він зауважив, що програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників. Зокрема у ній є інтерактивна карта парковок столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів за порушення правил.

На час локдауну місто ухвалило рішення тимчасово зробити паркування безкоштовним.

Після послаблення обмежень автовласники зможуть оплачувати паркування через застосунок і не порушувати правила, залишаючи автівку безоплатно. А інспектори зможуть швидко та автоматично фіксувати виявлені порушення, — зазначив Кличко.

Також місто розглядає варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків, а також планує збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування.

Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблюють карантин. Громадський транспорт відновить роботу, також почнуть працювати торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, кафе, бари та ресторани.