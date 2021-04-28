Пухка й ароматна — рецепт класичної великодньої паскиhttps://racurs.ua/ua/n153915-puhka-y-aromatna-recept-klasychnoyi-velykodnoyi-pasky.htmlРакурс
Традиційна великодня паска має бути солодкою, здобною, пухкою й ароматною, з цукатами та родзинками.
- Молоко — 0,5 л
- Дріжджі свіжі — 60 г
- Масло — 200 г
- Цукор — 400 г
- Яйця — 5 шт.
- Борошно — 1 кг
- Родзинки — 100 г
- Цукати — 100 г
- Ванільний цукор — 1 пакетик
- Лимон — 1 шт.
- Апельсин — 1 шт.
Спочатку потрібно приготувати опару. В тепле молоко кімнатної температури покришіть дріжджі. Додайте 200 г цукру та 2 ст л борошна. Добре перемішайте до однорідної маси. Накрийте чистим рушником або затягніть харчовою плівкою. Поставте в тепле місце приблизно на 20 хв. Опара має збільшитися вдвічі.
Масло поріжте на дрібні шматочки й залиште, щоби воно розм’якло.
Родзинки і цукати залийте окропом.
Відділити білки від жовтків. Білки збити до густої піни. Жовтки розтерти з 200 г цукру, що залишився, і ванільним цукром до утворення пухкої світлої маси.
Коли опара збільшилася вдвічі, виливаємо її у посудину, в якій міситимете тісто. Ви також можете скористатися хлібопічкою або кухонним комбайном.
До опари додайте жовтки з цукром та масло. Поступово підсипайте борошно і замішуйте тісто.
Вимішуйте 15−30 хв. Накрийте рушником і залиште в теплому місці, щоб підросло.
Злити воду з родзинок і цукатів, промочити рушником і обваляти в борошні.
На дрібному терку натерти цедру з лимона й апельсина.
Коли тісто підросло вдвоє, додайте до нього цедру і родзинки з цукатами, добре вимісіть. Обережно частинами додайте збиті білки. Акуратно вмішайте їх у тісто руками.
Поставте тісто підійти на 30 хв.
Змастіть маслом форми для пасок. Викладіть тісто у форми так, щоби заповнити лише пів форми.
Залиште пасочки підрости майже до верху форми. Головне не дати пасочкам зрівнятися з формою, інакше можуть «втікати» при випіканні.
Якщо ви не плануєте покривати пасочки солодкою глазур’ю, тоді перед випіканням змастіть їх жовтком — так шапочки будуть гладкими й лискучими.
Поставте пасочки випікатися в розігріту духовку до 170 градусів. Пекти приблизно 40 хв — залежить індивідуально від кожної духовки.
Перевіряйте дерев’яною шпажкою — вставте її в пасочку: якщо шпажка виходить майже суха і до неї не налипає тісто, тоді пасочка готова.
Спечені пасочки дістаньте з духовки й залиште вистигати.
Якщо ви хочете покрити пасочки солодкою глазур’ю, тоді збийте білок одного яйця з кількома краплями лимонного соку і 130−150 г цукру-пудри. Має вийти густа маса — тягуча, як сметана.
Нанесіть глазур і посипте кольоровими посипками, цедрою, сухофруктами чи цукатами.
Джерело: «ВВС Україна».