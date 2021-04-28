Рецепт класичної паски, фото: kulinariia

https://racurs.ua/ua/n153915-puhka-y-aromatna-recept-klasychnoyi-velykodnoyi-pasky.html

Ракурс

Традиційна великодня паска має бути солодкою, здобною, пухкою й ароматною, з цукатами та родзинками.

Класичним рецептом паски поділилось видання «ВВС Україна».

Інгредієнти:

Молоко — 0,5 л

Дріжджі свіжі — 60 г

Масло — 200 г

Цукор — 400 г

Яйця — 5 шт.

Борошно — 1 кг

Родзинки — 100 г

Цукати — 100 г

Ванільний цукор — 1 пакетик

Лимон — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Спочатку потрібно приготувати опару. В тепле молоко кімнатної температури покришіть дріжджі. Додайте 200 г цукру та 2 ст л борошна. Добре перемішайте до однорідної маси. Накрийте чистим рушником або затягніть харчовою плівкою. Поставте в тепле місце приблизно на 20 хв. Опара має збільшитися вдвічі.

Масло поріжте на дрібні шматочки й залиште, щоби воно розм’якло.

Родзинки і цукати залийте окропом.

Відділити білки від жовтків. Білки збити до густої піни. Жовтки розтерти з 200 г цукру, що залишився, і ванільним цукром до утворення пухкої світлої маси.

Коли опара збільшилася вдвічі, виливаємо її у посудину, в якій міситимете тісто. Ви також можете скористатися хлібопічкою або кухонним комбайном.

До опари додайте жовтки з цукром та масло. Поступово підсипайте борошно і замішуйте тісто.

Вимішуйте 15−30 хв. Накрийте рушником і залиште в теплому місці, щоб підросло.

Злити воду з родзинок і цукатів, промочити рушником і обваляти в борошні.

На дрібному терку натерти цедру з лимона й апельсина.

Коли тісто підросло вдвоє, додайте до нього цедру і родзинки з цукатами, добре вимісіть. Обережно частинами додайте збиті білки. Акуратно вмішайте їх у тісто руками.

Поставте тісто підійти на 30 хв.

Змастіть маслом форми для пасок. Викладіть тісто у форми так, щоби заповнити лише пів форми.

Залиште пасочки підрости майже до верху форми. Головне не дати пасочкам зрівнятися з формою, інакше можуть «втікати» при випіканні.

Якщо ви не плануєте покривати пасочки солодкою глазур’ю, тоді перед випіканням змастіть їх жовтком — так шапочки будуть гладкими й лискучими.

Поставте пасочки випікатися в розігріту духовку до 170 градусів. Пекти приблизно 40 хв — залежить індивідуально від кожної духовки.

Перевіряйте дерев’яною шпажкою — вставте її в пасочку: якщо шпажка виходить майже суха і до неї не налипає тісто, тоді пасочка готова.

Спечені пасочки дістаньте з духовки й залиште вистигати.

Якщо ви хочете покрити пасочки солодкою глазур’ю, тоді збийте білок одного яйця з кількома краплями лимонного соку і 130−150 г цукру-пудри. Має вийти густа маса — тягуча, як сметана.

Нанесіть глазур і посипте кольоровими посипками, цедрою, сухофруктами чи цукатами.

Джерело: «ВВС Україна».