Рецепт классического кулича, фото: kulinariia

https://racurs.ua/n153915-pushistyy-i-aromatnyy-recept-klassicheskogo-pashalnogo-kulicha.html

Ракурс

Традиционный пасхальный кулич должен быть сладким, сдобным, рыхлым и ароматным, с цукатами и изюмом.

Классическим рецептом кулича поделилось издание «ВВС Украина».

Ингредиенты:

Молоко — 0,5 л

Дрожжи свежие — 60 г

Масло — 200 г

Сахар — 400 г

Яйца — 5 шт.

Мука — 1 кг

Изюм — 100 г

Цукаты — 100 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Лимон — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Сначала нужно приготовить опару. В теплое молоко комнатной температуры покрошите дрожжи. Добавьте 200 г сахара и 2 ст л муки. Хорошо перемешайте до однородной массы. Накройте чистым полотенцем или затяните пищевой пленкой. Поставьте в теплое место примерно на 20 мин. Опара должна увеличиться вдвое.

Масло порежьте на мелкие кусочки и оставьте, чтобы оно размякло.

Изюм и цукаты залейте кипятком.

Отделите белки от желтков. Белки взбейте до густой пены. Желтки растереть с 200 г сахара и ванильным сахаром до образования пышной светлой массы.

Когда опара увеличилась вдвое, выливаем ее в посуду, в которой будете месить тесто. Вы также можете воспользоваться хлебопечкой или кухонным комбайном.

К опаре добавьте желтки с сахаром и масло. Постепенно подсыпайте муку и замешивайте тесто.

Вымешивайте 15−30 мин. Накройте полотенцем и оставьте в тепле, чтобы подросло.

Слить воду с изюма и цукатов, промочить полотенцем и обвалять в муке.

На мелком терку натереть цедру с лимона и апельсина.

Когда тесто выросло вдвое, добавьте в него цедру и изюм с цукатами, хорошо вымесите. Осторожно частями добавьте взбитые белки. Аккуратно вмешайте их в тесто руками.

Поставьте тесто подойти на 30 мин.

Смажьте маслом формы для куличей. Выложите тесто в формы так, чтобы заполнить только пол формы.

Оставьте куличи подрасти почти до верха формы. Главное не дать тесту сравниться с формой, иначе куличи могут «убегать» при выпечке.

Если вы не планируете покрывать куличи сладкой глазурью, тогда перед выпечкой смажьте их желтком — так шапочки будут гладкими и блестящими.

Поставьте куличи выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов. Печь примерно 40 мин — зависит индивидуально от каждой духовки.

Проверяйте деревянной шпажкой — вставьте ее в кулич, если шпажка выходит почти сухая и к ней не прилипает тесто, тогда выпечка готова.

Испеченные куличи достаньте из духовки и оставьте остывать.

Если вы хотите покрыть куличи сладкой глазурью, тогда взбейте белок одного яйца с несколькими каплями лимонного сока и 130−150 г сахара-пудры. Должна получиться густая масса — тягучая как сметана.

Нанесите глазурь и посыпьте цветной посыпкой, цедрой, сухофруктами или цукатами.

Источник: «ВВС Україна».