Аваков вошел в топ-3 самых эффективных министров по версии «Слуги народа»

https://racurs.ua/n153916-avakov-voshel-v-top-3-samyh-effektivnyh-ministrov-po-versii-slugi-naroda.html

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Арсен Аваков, глава Министерства внутренних дел Украины, вошел в тройку самых эффективных министров в правительстве Дениса Шмыгаля по версии представителя политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа», вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Мне, например, очень понравились системность и подход Михаила Федорова (вице-премьера, министра цифровой трансформации — ред.) — он знает, что у него должно быть и когда. Понравился подход Александра Ткаченко (министра культуры и информполитики — ред.) — единственное, там все упиралось в финансирование сферы культуры, — отметил Стефанчук в интервью УП.

Стефанчук напомнил, что ранее политсила «Слуга народа» представила IТ-программу управления страной RBM (Results-Based Management), с помощью которой Зеленский сможет видеть в режиме реального времени процент выполнения той или иной национальной программы, за которую отвечают министры и чиновники. Таким образом будет формироваться и определенный рейтинг министров.

Оценивая эффективность представителей Кабмина, первый заместитель главы украинского парламента также вспомнил и о главе Министерства внутренних дел.

По качеству изложенного материала мне очень понравился подход Авакова — у него все было настолько структурировано. Были и министры, которые сказали, что видят свои KPI в выполнении программ, которые у них прописаны в министерстве, — добавил Стефанчук.

Он отметил наличие у министров разных подходов к работе.

Напомним, вице-спикер Рады ранее отметил, что общение украинских министров с другими ветвями власти проходит в формате «троек» — каждый министр контактирует с главой профильного парламентского комитета и заместителем главы Офиса президента Украины.

Источник: УП