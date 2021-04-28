800 кг серебра и другие сокровища нашла СБУ в конвертцентре террористов

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Служба безопасности Украины изъяла более 800 кг серебра у конвертационном центре, который финансировал террористов ЛДНР. Спецслужба 28 апреля заявила о разоблачении организованной преступной группировки, занимавшейся конвертацией криптовалюты и отмыванием средств.

Клиентами группировки были не только граждане Украины, но и представители стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, злоумышленники создали ряд сайтов и Телеграм-каналов для легализации и незаконного перевода средств, в том числе и с помощью покупки криптовалюты.

На интернет-сайтах пользователи из Украины, России и оккупированных территорий конвертировали криптовалюту в наличные средства в особо крупных размерах. Сотрудники СБУ задокументировали проведение финансовых операций как минимум на 240 млн грн, 65 млн из которых — связаны с отмыванием средств.

Транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы в обход законных процедур. Для легализации денег скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы, в частности серебро.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн, 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флешки, смартфоны и документы, подтверждающие проведение сделок.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.