Мужчина, потерявший все имущество, выиграл джекпот в США. Фото: Global Look Prees

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Ракурс

Лишился всего имущества из-за наводнения, а потом выиграл крупную сумму в лотерею — такова история жителя американского города Мидленд, штат Мичиган.

29-летний мужчина, который предпочел сохранить анонимность, рассказал, что обычно не покупает билеты по 20 долл., но в тот раз заехал в магазин, чтобы сделать покупки, обратил внимание на билет моментальной лотереи и решил попытать удачу. Об этом сообщает People.

Американец вернулся в машину и стер защитный слой с билета.

Когда я увидел, что выиграл, я решил, что отыграл потраченные на билет деньги. Но когда я понял, что сорвал джекпот, меня начало трясти, — признался он.

Победитель мог получить 2 млн долл. посредством ежегодных выплат или сразу забрать 1,3 млн долл. Он выбрал второй вариант. Счастливчик планирует потратить выигрыш на оплату счетов, а оставшиеся деньги намерен сохранить.

Знать, что мои дети будут обеспечены, — лучшее чувство в мире, — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что итальянка Клаудия Боргоньо выиграла в лотерею картину Пабло Пикассо «Натюрморт» стоимостью 1 млн евро.

Источник: People