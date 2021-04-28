Карантин в Киеве ослабляют — що разрешили власти

https://racurs.ua/n153912-karantin-v-kieve-oslablyaut-chto-razreshili-vlasti.html

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Карантин в Киеве с 1 мая ослабляют. Общественный транспорт возобновит работу. Начнут работать торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, кафе, бары и рестораны.

С 5 мая откроют учебные заведения, сообщил на брифинге 28 апреля мэр столицы Виталий Кличко.

Учебный процесс возобновится в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год. Возобновят свою работу и Центры предоставления административных услуг. Но принимать посетителей они будут по предварительной записи через электронные сервисы.

Итак, с 1 мая возобновят работу:

Кличко пообещал усилить контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города и организовать дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.

Как сообщил на брифинге мэр, за последние сутки зафиксировано 1,7 тыс. зараженных, 40 человек умерли, поэтому он призвал горожан не забывать о мерах безопасности.