Карантин у Києві послаблюють — що дозволили влада

https://racurs.ua/ua/n153912-karantyn-u-kyievi-poslabluut-scho-dozvolyly-vlada.html

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Карантин у Києві з 1 травня послаблюють. Громадський транспорт відновить роботу. Почнуть працювати торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, кафе, бари та ресторани.

З 5 травня відкриють навчальні заклади, повідомив на брифінгу 28 квітня мер столиці Віталій Кличко.

Навчальний процес відновиться у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік. Відновлять свою роботу і Центри надання адміністративних послуг. Але прийматимуть відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.

Отже, з 1 травня відновить роботу:

Кличко пообіцяв посилити контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста і організувати додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Як повідомив на брифінгу Віталій Кличко, за останню добу зафіксовано 1,7 тис. зараженних, 40 осіб померли, тому він закликав городян не забувати про заходи безпеки.