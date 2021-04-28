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Навчання запуску керованих ракет "Точка-У" провели поблизу Криму, фото — Вікіпедія

Умовний запуск керованих ракет «Точка-У» провели поблизу Криму — знищували кораблі і десант (ФОТО)

28 кві 2021, 11:59
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Військові навчання із грізною зброєю — керованими ракетами «Точка У» — провели Збройні сили України поблизу окупованого Росією Криму.

На полігоні у Херсонській області вміння та навички продемонстрували екіпажі тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Вони підпорядковані командуванню операції Об'єднаних сил.

Екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив’язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі і гелікоптери морського десанту умовного противника.

Батареї здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися. Оператори відпрацювали точне наведення на цілі, — цитує генерал-лейтенанта Сергія Наєва прес-служба Генштабу ЗСУ.

Згодом ракетники продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій. Екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження.

Навчання запуску керованих ракет "Точка-У" провели поблизу Криму — знищували кораблі і десант

«Точка» — тактичний (дивізійний) ракетний комплекс. Ракета комплексу має боєголовку масою 482 кг, і оснащується різними типами бойової частини. Модернізований ракетний комплекс отримав найменування «Точка-У». Він має дальність ураження 120 км і поліпшене до 95 м кругове імовірне відхилення.

Навчання запуску керованих ракет "Точка-У" провели поблизу Криму — знищували кораблі і десант

Джерело: Ракурс


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