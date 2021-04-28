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Условный запуск управляемых ракет «Точка-У» провели вблизи Крыма — уничтожали корабли и десант, фото — Википедия

Условный запуск управляемых ракет «Точка-У» провели вблизи Крыма — уничтожали корабли и десант (ФОТО)

28 апр 2021, 11:59
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Военные учения с грозным оружием — управляемыми ракетами «Точка-У» — провели Вооруженные силы Украины вблизи оккупированного Россией Крыма.

На полигоне в Херсонской области умения и навыки продемонстрировали экипажи тактических ракетных комплексов «Точка-У». Они подчинены командованию операции Объединенных сил.

Условный запуск управляемых ракет "Точка-У" провели вблизи Крыма, фото — ООС

Экипажи вышли в район боевого применения и осуществили топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли и вертолеты морского десанта условного противника.

Батареи совершили марш, заняли огневые позиции и развернулись. Операторы отработали точное наведение на цели, — цитирует генерал-лейтенанта Сергея Наева пресс-служба Генштаба ВСУ.

Впоследствии ракетчики продемонстрировали быстрый уход и смену огневых позиций. Экипажи под прикрытием дымовой завесы скрыто отправились в районы сосредоточения.

Условный запуск управляемых ракет "Точка-У" провели вблизи Крыма, фото — ООС

«Точка» — тактический (дивизионный) ракетный комплекс. Ракета комплекса имеет боеголовку массой 482 кг, она оснащается различными типами боевой части. Модернизированный ракетный комплекс получил наименование «Точка-У». Его дальность поражения составляет 120 км, у него улучшенное до 95 м круговое вероятное отклонение.

Условный запуск управляемых ракет "Точка-У" провели вблизи Крыма, фото — ООС

Источник: Ракурс


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