Условный запуск управляемых ракет «Точка-У» провели вблизи Крыма — уничтожали корабли и десант, фото — Википедия

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Военные учения с грозным оружием — управляемыми ракетами «Точка-У» — провели Вооруженные силы Украины вблизи оккупированного Россией Крыма.

На полигоне в Херсонской области умения и навыки продемонстрировали экипажи тактических ракетных комплексов «Точка-У». Они подчинены командованию операции Объединенных сил.

Экипажи вышли в район боевого применения и осуществили топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли и вертолеты морского десанта условного противника.

Батареи совершили марш, заняли огневые позиции и развернулись. Операторы отработали точное наведение на цели, — цитирует генерал-лейтенанта Сергея Наева пресс-служба Генштаба ВСУ.

Впоследствии ракетчики продемонстрировали быстрый уход и смену огневых позиций. Экипажи под прикрытием дымовой завесы скрыто отправились в районы сосредоточения.

«Точка» — тактический (дивизионный) ракетный комплекс. Ракета комплекса имеет боеголовку массой 482 кг, она оснащается различными типами боевой части. Модернизированный ракетный комплекс получил наименование «Точка-У». Его дальность поражения составляет 120 км, у него улучшенное до 95 м круговое вероятное отклонение.