Чоловік, який втратив все майно, виграв джекпот в США. Фото: Global Look Prees

https://racurs.ua/ua/n153913-cholovik-yakyy-vtratyv-vse-mayno-vygrav-djekpot-v-ssha.html

Ракурс

Втратив все майно через повінь, а потім виграв велику суму в лотерею — така історія жителя американського міста Мідленд, штат Мічиган.

29-річний чоловік, який захотів зберегти анонімність, розповів, що зазвичай не купує квитки по 20 дол., але того разу заїхав в магазин, щоб зробити покупки, звернув увагу на білет моментальної лотереї та вирішив спробувати удачу. Про це повідомляє People.

Американець повернувся в машину і стер захисний шар з білета.

Коли я побачив, що виграв, я вирішив, що відіграв витрачені на квиток гроші. Але коли я зрозумів, що зірвав джекпот, мене почало трясти, — зізнався він.

Переможець міг отримати 2 млн дол. через щорічні виплати або відразу забрати 1,3 млн дол. Він вибрав другий варіант. Щасливчик планує витратити виграш на оплату рахунків, а решту грошей має намір зберегти.

Знати, що мої діти будуть забезпечені, — найкраще почуття у світі, — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що італійка Клаудія Боргоньо виграла в лотерею картину Пабло Пікассо «Натюрморт» вартістю 1 млн євро.

Джерело: People