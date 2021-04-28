800 кг срібла та інші скарби знайшла СБУ в конвертцентрі терористів

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Служба безпеки України вилучила понад 800 кг срібла у конвертаційного центру, який фінансував терористів ЛДНР. Спецслужба 28 квітня заявила про викриття організованого злочинного угруповання, яке займалося конвертацією криптовалют й відмиванням коштів.

Клієнтами угруповання були не лише громадяни України, а й представники країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці окупованих районів Донецької та Луганської областей. Зловмисники створили низку сайтів і Телеграм-каналів для легалізації та незаконного переведення коштів, зокрема й через купівлю криптовалют.

На інтернет-ресурсах користувачі з України, Росії та окупованих територій конвертували криптовалюту у значні суми готівки. Співробітники СБУ задокументували проведення фінансових операцій на понад 240 млн грн, 65 млн з яких — пов’язані з відмиванням коштів.

Транзакції здійснювалися через заборонені російські електронні платіжні системи в обхід законних процедур. Для легалізації грошей скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали, зокрема срібло.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн грн, 800 кг срібла у банківських злитках, комп’ютерну техніку, флешки, смартфони та документи, що підтверджують проведення оборудок.

За цим фактом порушено два кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.