Аваков увійшов до топ-3 найефективніших міністрів за версією “Слуги народу”

https://racurs.ua/ua/n153916-avakov-uviyshov-do-top-3-nayefektyvnishyh-ministriv-za-versiieu-slugy-narodu.html

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Арсен Аваков, очільник Міністерства внутрішніх справ України, увійшов до трійки найефективніших міністрів в уряді Дениса Шмигаля за версією представника політсили Володимира Зеленського «Слуга народу», віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Мені, наприклад, дуже сподобалися системність і підхід Михайла Федорова (віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації — ред.) — він знає, що в нього повинно бути і коли. Сподобався підхід Олександра Ткаченка (міністра культури та інформполітики — ред.) — єдине, там все впиралось у фінансування сфери культури, — зазначив Стефанчук в інтерв’ю УП.

Стефанчук нагадав, що раніше політсила «Слуга народу» презентувала ІТ-програму управління країною RBM (Results-Based Management), за допомогою якої Зеленський бачитиме в режимі реального часу відсоток виконання тієї чи іншої національної програми, за яку відповідають міністри та чиновники. Таким чином формуватиметься й певний рейтинг міністрів.

Перший заступник голови українського парламенту, оцінюючи ефективність представників Кабміну, також згадав і про очільника Міністерства внутрішніх справ.

За якістю викладеного матеріалу мені дуже сподобався підхід Авакова — у нього все було настільки структуровано. Були і міністри, які сказали, що бачать свої КРІ у виконанні програм, які в них прописані в міністерстві, — додав Стефанчук.

Він наголосив на наявності у міністрів різних підходів до роботи.

Нагадаємо, віце-спікер Ради раніше зауважив, що спілкування українських міністрів з іншими гілками влади відбувається у форматі «трійок» — кожен міністр контактує з очільником профільного парламентського комітету і заступником глави Офісу президента України.

Джерело: УП