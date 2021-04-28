Когда парковка в Киеве снова станет платной, рассказал Кличко. Фото: Главком

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В Киеве парковка авто снова станет платной после ослабления карантина. Также в городе заработает автоматическая система фиксации нарушений правил парковки.

Для инспекторов по парковке уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов «Киев цифровой». Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 28 апреля.

Он отметил, что программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев. В частности в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и оплаты штрафов за нарушение правил.

На время локдауна город принял решение временно сделать парковки бесплатными.

После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения, — сообщил Кличко.

Также город рассматривает варианты увеличения количества парковочных площадок, а также планирует увеличить штатную численность инспекторов по парковке.

Напомним, в Киеве с 1 мая ослабляют карантин. Общественный транспорт возобновит работу, также начнут работать торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, кафе, бары и рестораны.