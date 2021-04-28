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«Призрак Линкольна» напугал спикера Байдена - видео курьеза в Белом доме
«Призрак Линкольна» напугал спикера Байдена — видео курьеза в Белом домеhttps://racurs.ua/n153918-prizrak-linkolna-napugal-spikera-baydena-video-kureza-v-belom-dome.htmlРакурс
Курьез в Белом доме случился 27 апреля во время традиционного брифинга для СМИ, который проводила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки. Выступление спикера прервал странный громкий звук, однако Псаки не растерялась и начала шутить с журналистами о том, что к ним присоединился «призрак Линкольна».
Не волнуйтесь, потолок не падает, насколько я знаю, — пресс-секретарь Джо Байдена посоветовала присутствующим представителям СМИ не пугаться.
Псаки отметила, что здание резиденции президента США было построено в 1800-м году, а также с юмором отреагировала на предположение одного из журналистов:
Может это призрак Линкольна, может это он и есть.
Ранее во время президентства Дональда Трампа на пресс-конференции в Белом доме погас свет, когда 45-й президента США заговорил о работе разведывательных служб.
Резиденция президента США в Вашингтоне представляет собой особняк в неоклассическом стиле, который начали возводить в 1792 году. С 1909 года рабочее место президента находится в Овальном кабинете в левом крыле здания.
Сейчас небольшая группа домов президентской администрации известна под общим названием Белый дом. Сюда включают центральную резиденцию с восточным и западным крыльями. Белый дом состоит из 132 комнат и 35 уборных и ежедневно принимает до 5 тыс. посетителей.
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