Тариф на електроенергію до 30 червня назвав Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n153922-taryf-na-elektroenergiu-do-30-chervnya-nazvav-shmygal.html

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Ціну на електроенергію, яка діятиме для населення до 30 червня, під час засідання Кабінету міністрів 28 квітня назвав прем'єр Денис Шмигаль.

Ціна на електроенергію для людей залишається 1 грн 68 коп. за кВт/год. Уряд продовжує механізм дії ПСО до 30 червня, — зазначив глава уряду.

Окрім цього, Кабмін встановив нові правила, згідно з якими державні компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» здійснюватимуть продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника — держпідприємства «Гарантований покупець».

Раніше ЗМІ повідомляли, що тариф на електроенергію може зрости удвічі вже цьогоріч влітку до 3,4−3,45 грн за кВт-год. Нині українці платять 1,68 грн за кВт-год, а собівартість українського «струму» становить понад 3 грн за кВт год. Водночас Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні тарифу на електроенергію, оскільки компанії-постачальники електроенергії працюють у збиток. Проте чиновники наголошують, що тариф підвищать не усім споживачам. Подорожчання стосуватиметься тих, хто споживає понад 300 кВт на місяць.

Нагадаємо, Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт-год. Також 1 лютого Кабінет міністрів затвердив компенсації за електричне опалення. Така компенсація нараховуватиметься автоматично на особові рахунки споживачів.