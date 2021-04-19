Право постійного користування землею пропонують скасувати в Раді. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/ua/n153494-pravo-postiynogo-korystuvannya-zemleu-proponuut-skasuvaty-v-radi.html

Ракурс

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 5385 від 15 квітня 2021 року, яким пропонується ліквідувати інститут права постійного користування земельними ділянками.

Право постійного користування землею з’явилося ще в Радянському Союзі, коли земля не могла перебувати у власності окремих осіб. Оскільки земельні ділянки були у власності виключно держави, вони передавалися іншим особам в користування.

Після розпаду Радянського Союзу право постійного користування видозмінювалося, при цьому люди, які володіли землею, повинні були її переоформити у власність або оренду.

Зараз у постійне користування земля може надаватися ОСББ, державним і комунальним підприємствам, релігійним організаціям, навчальним закладам і т.д.

Народні депутати, своєю чергою, пропонують замінити право постійного користування землею на право оперативного управління та право господарського відання.

Особливість цих прав полягає в тому, що суб'єкт, якому передана земля, не зможе нею самостійно розпоряджатися без згоди власника — органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Автори законопроекту пояснюють необхідність змін тим, що право постійного користування забороняє передавати земельні ділянки в оренду і продавати їх.

При цьому, депутати особливо піклуються про землі в межах великих міст, які, на їх думку, набагато вигідніше було б використовувати під забудову.

Після прийняття закону, землі, які перебували в постійному користуванні, треба буде переоформити. При цьому, якщо землі державних і комунальних підприємств автоматично перейдуть до них на праві оперативного управління або господарського відання, то всім іншим користувачам землі буде несолодко.

Зокрема фізичні та юридичні особи повинні будуть або оформити оренду землі на 50 років і, відповідно, платити орендну плату, або викупити свою земельну ділянку. У разі викупу буде надаватися можливість оформлення розстрочки на 30 років.