Право постоянного пользования землей предлагают упразднить в Раде

Право постоянного пользования землей предлагают ликвидировать в Раде. Фото: agropolit.com

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Ракурс

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5385 от 15 апреля 2021 года, которым предлагается ликвидировать институт права постоянного пользования земельными участками.

Право постоянного пользования землей появилось еще в Советском Союзе, когда земля не могла находиться в собственности отдельных лиц. Так как земельные участки были в собственности исключительно государства, они передавались другим лицам в пользование.

После распада Советского Союза право постоянного пользования видоизменялось, при этом люди, которые на данном праве владели землей, должны были ее переоформить в собственность или аренду.

Сейчас в постоянное пользование земля может предоставляться ОСМД, государственным и коммунальным предприятиям, религиозным организациям, учебным заведениям и т.д.

Народные депутаты, в свою очередь, предлагают заменить право постоянного пользования землей на право оперативного управления и право хозяйственного ведения.

Особенность этих прав полагает в том, что субъект, которому передана земля, не сможет ею самостоятельно распоряжаться без согласия владельца — органа исполнительной власти или местного самоуправления.

Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений тем, что право постоянного пользования запрещает передавать земельные участки в аренду и продавать их.

При этом, депутаты особенно заботятся о землях в пределах больших городов, которые, по их мнению, гораздо выгоднее было бы использовать под застройку.

После принятия закона, земли, которые находились в постоянном пользовании, надо будет переоформить. При этом, если земли государственных и коммунальных предприятий автоматически перейдут к ним на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, то всем остальным пользователям земли придется несладко.

В частности, физические и юридические лица должны будут либо оформить аренду земли на 50 лет и, соответственно, платить арендную плату, либо выкупить свой земельный участок. В случае выкупа будет предоставляться возможность оформления рассрочки на 30 лет.