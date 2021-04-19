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Ракурс
В России умерло на ИВЛ более 75% больных коронавируса, фото: АГН «Москва»

Пока Кремль точит зубы на Украину, 75% COVID-больных в России умирает на ИВЛ

19 апр 2021, 16:30
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Россия бряцает оружием, собираясь нападать на Украину и угрожая всему миру, а тем временем «по-тихому» убивает своих граждан. Стало известно о смерти 75% больных коронавирусом, к которым применяли ИВЛ.

В понедельник, 19 апреля, главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что летальность после применения процедуры искусственной вентиляции легких в РФ составляет более 75%. Такую цифру он озвучил на общем собрании отделения медицинских наук РАН, пишет interfax.ru.

По словам Авдеева, смертность среди больных коронавирусом на ИВЛ составила 76,5%, на неинвазивной вентиляции легких — 36,8%, а при подаче кислорода — 10%.

Пульмонолог объяснил такую ​​высокую летальность тем, что при ИВЛ часто развивались баротравмы, пневмоторакс, подкожная эмфизема. Эти осложнения и становятся причинами смерти больных.

Авдеев также привел данные исследования Московского медицинского университета имени Сеченова. Так, 61 испытуемому пациенту с коронавирусом сначала провели неинвазивную вентиляцию легких. Она прошла успешно для 44 больных.

А остальным 17 больным, у кого данная терапия прошла неуспешно, провели процедуру ИВЛ — из них выжило только двое.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что в Украине официально запретили российскую вакцину «Спутник-V».

Источник: Ракурс


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