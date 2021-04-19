Пока Кремль точит зубы на Украину, 75% COVID-больных в России умирает на ИВЛhttps://racurs.ua/n153493-poka-kreml-tochit-zuby-na-ukrainu-75-bolnyh-covid-19-v-rossii-umiraet-na-ivl.htmlРакурс
Россия бряцает оружием, собираясь нападать на Украину и угрожая всему миру, а тем временем «по-тихому» убивает своих граждан. Стало известно о смерти 75% больных коронавирусом,
к которым применяли ИВЛ.
В понедельник, 19 апреля, главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что летальность после применения процедуры искусственной вентиляции легких в РФ составляет более 75%. Такую цифру он озвучил на общем собрании отделения медицинских наук РАН, пишет interfax.ru.
По словам Авдеева, смертность среди больных коронавирусом на ИВЛ составила 76,5%, на неинвазивной вентиляции легких — 36,8%, а при подаче кислорода — 10%.
Пульмонолог объяснил такую высокую летальность тем, что при ИВЛ часто развивались баротравмы, пневмоторакс, подкожная эмфизема. Эти осложнения и становятся причинами смерти больных.
Авдеев также привел данные исследования Московского медицинского университета имени Сеченова. Так, 61 испытуемому пациенту с коронавирусом сначала провели неинвазивную вентиляцию легких. Она прошла успешно для 44 больных.
А остальным 17 больным, у кого данная терапия прошла неуспешно, провели процедуру ИВЛ — из них выжило только двое.
Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что в Украине официально запретили российскую вакцину «Спутник-V».