У Росії померло на ШВЛ понад 75% хворих коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n153493-poky-kreml-gostryt-zuby-na-ukrayinu-75-hvoryh-na-covid-19-u-rosiyi-pomyraie-na-shvl.html

Ракурс

Росія брязкає зброєю, збираючись нападати на Україну та погрожуючи всьому світу, а тим часом «по-тихому» вбиває своїх громадян. Стало відомо про смерть 75% хворих на коронавірус росіян, до яких застосовували ШВЛ.



У понеділок, 19 квітня, головний пульмонолог МОЗ Росії Сергій Авдєєв повідомив, що летальність після застосування процедури штучної вентиляції легенів в РФ становить понад 75%. Таку цифру він озвучив на загальних зборах відділення медичних наук РАН, пише interfax.ru.



За словами Авдєєва, смертність серед хворих коронавірусом на ШВЛ становила 76,5%, на неінвазивній вентиляції легенів — 36,8%, а при подачі кисню — 10%.



Пульмонолог пояснив таку високу летальність тим, що при ШВЛ часто розвивалися баротравми, пневмоторекс, підшкірна емфізема. Ці ускладнення і стають причинами смерті хворих.



Авдєєв також навів дані дослідження Московського медичного університету імені Сечєнова. Так, за його словами, 61 піддослідному пацієнту з коронавірусом спочатку провели неінвазивну вентиляцію легенів. Вона пройшла успішно для 44 хворих. А решті 17 хворим, у кого дана терапія пройшла неуспішно, провели процедуру ШВЛ — з них вижили лише двоє.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що в Україні офіційно заборонили російську вакцину «Супутник-V».