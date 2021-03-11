Російського консула звинувачують у поширенні коронавірусу в Польщі

Польща звинувачує російського консула в поширенні коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n151551-rosiyskogo-konsula-zvynuvachuut-u-poshyrenni-koronavirusu-v-polschi.html

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Польща звинувачує висланого з країни російського консула в Познані Ігоря Ощепкова в поширенні коронавірусу.

Вже будучи зараженим, він продовжував брати участь у зустрічах і з’являтися в громадських місцях. Про це повідомляє видання RMF24 з посиланням на польські спецслужби.

Зазначається, що цього консула вирішили вислати у лютому, у відповідь на дії Москви, яка оголосила персоною нон-грата польського консула в Санкт-Петербурзі. Позитивний тест на коронавірус Ощепков отримав ще 21 січня, проте не дотримувався необхідних карантинних правил.

Зокрема, він 23 січня документував демонстрацію на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, яка тоді відбувалася в Познані.

Консул, попри на отримання інформації про зараження вірусом, що викликає COVID-19, не дотримувався санітарних правил, брав участь у зустрічах, з’являвся в громадських місцях, загрожуючи життю сторонніх, — наголосив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Такі дії Ощепкова у Польщі розцінюють як «безвідповідальні та небезпечні».

Результатом його дій могло стати зараження інших людей і виникнення нових спалахів захворювань. Дії, вжиті дипломатом, поставили під загрозу здоров’я людей, які могли з ним контактувати, — додав Жарин.

Територію країни Ощепков залишив 20 лютого.

Це не єдиний такий інцидент з російськими дипломатами — у січні Албанія вислала російського дипломата за недотримання правил протидії епідемії COVID-19.

Нагадаємо, проведене нещодавно в Росії опитування свідчить, що більшість росіян вважають коронавірус новою формою біологічної зброї.