Российского консула обвиняют в распространении коронавируса в Польше

Польша обвиняет российского консула в распространении коронавируса

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Польша обвиняет высланного из страны российского консула в Познани Игоря Ощепкова в распространении коронавируса.

Уже будучи зараженным, он продолжал участвовать во встречах и появляться в общественных местах. Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на польские спецслужбы.

Отмечается, что этого консула решили выслать в феврале, в ответ на действия Москвы, объявившей персоной нон-грата польского консула в Санкт-Петербурге. Положительный тест на коронавирус Ощепков получил еще 21 января, но не придерживался необходимых карантинных правил.

В частности, он 23 января документировал демонстрацию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которая тогда проходила в Познани.

Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим COVID-19, не соблюдал санитарные правила, участвовал во встречах, появлялся в общественных местах, угрожая жизни посторонних, — подчеркнул прес-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Такие действия Ощепкова в Польше расценивают как «безответственные и опасные».

Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать, — добавил Жарын.

Территорию страны Ощепков покинул 20 февраля.

Это не единственный подобный инцидент с российскими дипломатами — в январе Албания выслала российского дипломата за несоблюдение правил противодействия эпидемии COVID-19.

Напомним, проведенный недавно в России опрос свидетельствует, что большинство россиян считают коронавирус новой формой биологического оружия.