Древнейшее место неизбирательного массового убийства обнаружили ученые, фото: Quora

https://racurs.ua/n151550-drevneyshee-mesto-massovoy-rezni-obnarujili-uchenye-foto.html

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Ученые обнаружили древнейшее место неизбирательного массового убийства — оно произошло 6,2 тыс. лет назад на территории нынешних Поточан (Хорватия).

С помощью анализа ДНК, а также и археологических и скелетных доказательств, ученые установили, что в этом месте произошло систематическое насилие, возможно, даже в виде смертной казни. Здесь обнаружили останки 41 человека из ранней скотоводческой общины, сообщает пресс-служба Университета Вайоминга (США).

В исследованиях на других древних местах резни ученые обнаруживали мужчин, погибших во время боев, или раскрывали случаи казней определенных семей. На других местах обнаруживали свидетельство убийства членов мигрантской общины в конфликте с ранее созданными обществами и даже убийства, являвшиеся частью религиозных ритуалов.

Но это место отличается от подобных находок:

70% проанализированных скелетов не имели близких родственников среди умерших;

количество мужчин и женщин было почти равным (это свидетельствует, что резня не была следствием одного из древних сражений между мужчинами-воинами или результатом расправы с лицами определенного пола).

Согласно исследованию, у 13 из 41 человека, убитих здесь, обнаружены черепно-мозговые травмы.

Хотя мы не имеем доказательств о причине смерти других лиц, их смерть была почти наверняка жестокой, — подчеркивают исследователи. — Несколько радиоуглеродных датировок, а также седиментология (раздел геологии, изучающий закономерности формирования осадочных пород — ред.) захоронения — все указывает на одно событие захоронения.



Напомним, в Австрии обнаружили древнейшие в истории останки близнецов.