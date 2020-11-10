Древнейшие в истории останки близнецов обнаружили в Австрии

В Австрии обнаружили древнейшие останки близнецов, фото: NeedPix

https://racurs.ua/n146301-drevneyshie-v-istorii-ostanki-bliznecov-obnarujili-v-avstrii.html

Ракурс

В Австрии ученые обнаружили древнейшие останки монозиготных близнецов.

Их около 30 тыс. лет назад похоронили в одной могиле овальной формы диаметром 0,36×0,28×0,2 м. Об этом сообщает издание Nacked Science.

Установить это удалось благодаря анализу их ДНК.

Отмечается, что оба близнецы были доношенными, но один умер сразу после родов, а другой — спустя шесть-семь недель после этого.

Тела обоих младенцев были покрыты естественным пигментом охрой, а головы — направлены на восток.

Младенцев похоронили вместе с погребальным инвентарем — у одного вокруг таза были завязаны бусы из бивней мамонта. На них не было следов износа, так что их изготовили специально для захоронения. На другого младенца надели бусы из моллюсков.

Отмечается, что это захоронение было не одновременным, а последовательным. Ученые считают, что сначала могилу выкопали для одного ребенка, который занимает в ней центральное место. Впоследствии могилу разрыли, чтобы поместить туда второго малыша — его останки положили ближе к краю ямы.

Точную причину смерти младенцев установить не удалось.

Беременность двойней сопряжена с риском и связана с более высокой распространенностью перинатальной смертности, — отмечают исследователи.

Напомним, в 2018 году в Перу нашли свидетельства массового жертвоприношения детей.