В Австрії виявили найдавніші останки близнюків, фото: NeedPix

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Ракурс

В Австрії учені виявили найдавніші останки монозиготних близнюків.

Їх близько 30 тис. років тому поховали в одній могилі овальної форми діаметром 0,36×0,28×0,2 м. Про це повідомляє видання Nacked Science.

Встановити це вдалося завдяки аналізу їхньої ДНК.

Зазначається, що обоє близнюків були доношеними, проте один помер відразу після пологів, а інший — через шість-сім тижнів після цього.

Тіла обох немовлят були покриті природним пігментом вохрою, а голови — повернені на схід.

Немовлят поховали разом з поховальним інвентарем — в одного навколо тазу були зав’язані намиста з бивнів мамонта. На них не було слідів зносу, тож їх виготовили спеціально для поховання. На інше немовля наділи намисто з молюсків.

Зазначається, що це поховання було не одночасним, а послідовним. Учені вважають, що спочатку могилу викопали для однієї дитини, яка займає в ній центральне місце. Згодом могилу розрили, щоб помістити туди другого малюка — його останки поклали ближче до краю ями.

Точну причину смерті немовлят встановити не вдалося.

Вагітність двійнятами пов’язана з ризиком і пов’язана з більш високою поширеністю перинатальної смертності, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, у 2018 році в Перу знайшли свідчення масового жертвоприношення дітей.