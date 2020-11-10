«Слуги» знову десантуються на Донбас. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n146300-slugy-znovu-desantuutsya-na-donbas-arahamiya.html

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Депутати від партії «Слуги народу» знову поїдуть на Донбас. Передбачається, що цього разу «слуги» більше часу спілкуватимуться з місцевими жителями.

За попередніми даними поїздка відбудеться не раніше, ніж через два тижні. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За словами Арахамії, незабаром народні депутати повторно поїдуть на Донбас зі звітом про вирішені проблеми, про які їм повідомили військові під час минулої поїздки.

Водночас Арахамія сказав, що під час наступної поїздки приділять більше уваги мирним жителям, бо після першого візиту звучало багато питань з цього приводу.

У другій поїздці ми спершу приїдемо до військових, а потім виділимо один повний день для роботи з місцевим населенням з різних точок, — розповів голова фракції.

Нардеп додав, що такі поїздки планують зробити регулярними.

Нагадаємо, 21 жовтня «Слуги» поїхали на Донбас і потрапили під критику ветеранів АТО.