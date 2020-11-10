https://racurs.ua/n146300-slugi-snova-desantiruutsya-na-donbass-arahamiya.html

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Депутаты от партии «Слуги народа» снова поедут на Донбасс. Предполагается, что на этот раз «слуги» больше времени общаться с местными жителями.

По предварительным данным поездка состоится не раньше, чем через две недели. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Арахамия, вскоре народные депутаты повторно поедут на Донбасс с отчетом о решении проблем, о которых им сообщили военные во время прошлой поездки.

В то же время Арахамия сказал, во время следующей поездки уделят больше внимания мирным жителям, потому что после первого визита звучало много вопросов по этому поводу.

Во второй поездке мы сначала приедем к военным, а затем выделим один полный день для работы с местным населением с разных точек, — рассказал председатель фракции.

Нардеп добавил, что такие поездки планируют сделать регулярными.

Напомним, 21 октября «Слуги» поехали на Донбасс и попали под критику ветеранов АТО.