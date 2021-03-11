Найдавніше місце невибіркового масового вбивства виявили учені, фото: Quora

https://racurs.ua/ua/n151550-naydavnishe-misce-masovoyi-rizanyny-vyyavyly-ucheni-foto.html

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Учені виявили найдавніше місце невибіркового масового вбивства — воно сталося 6,2 тис. років тому на території нинішніх Поточан (Хорватія).

За допомогою аналізу ДНК, а також та археологічних та скелетних доказів, учені встановили, що в цьому місці сталося систематичне насильство, можливо, навіть у виді страти. Тут виявили останки 41 особи з ранньої скотарської громади, повідомляє прес-служба Університету Вайомінгу (США).

У дослідженнях на інших давніх місцях різанини учені виявляли чоловіків, які загинули під час боїв, або розкривали випадки страт певних сімей. На інших місцях виявляли свідчення вбивства членів мігрантської громади в конфлікті з раніше створеними громадами та навіть вбивства, які були частиною релігійних ритуалів.

Але це місце відрізняється від подібних знахідок:

70% проаналізованих скелетів не мали близьких родичів серед померлих;

кількість чоловіків та жінок була майже рівною (це свідчить, що різанина не була наслідком однієї зі стародавніх битв між чоловіками-воїнами чи результатом розправи з особами певної статі).

Згідно з дослідженням, у 13 із 41 особи, що була тут вбита, виявлені черепно-мозкові травми.

Хоча ми не маємо доказів про причину смерті інших осіб, їх смерть була майже напевно жорстокою, — наголошують дослідники. — Кілька радіовуглецевих датувань, а також седиментологія (розділ геології, який вивчає закономірності формування осадових порід — ред.) поховання — все вказує на одну подію поховання.



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