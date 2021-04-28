Отменой перевода часов снова прониклись в Раде — решение комитетаhttps://racurs.ua/n153944-otmenoy-perevoda-chasov-snova-proniklis-v-rade-reshenie-komiteta.htmlРакурс
Отменить перевод часов в Украине хотят в Верховной Раде, после неудачного голосования в марте.
Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал принять во втором повторном чтении законопроект № 4201 об отмене перевода времени. Об этом 28 апреля заместитель председателя комитета нардеп «Слуги народа» Роксолана Пидласа заявила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Комитет предлагает отменить перевод часов и остаться на зимнем времени. На практике если парламент примет законопроект, это можно будет реализовать после осеннего перевода времени. То есть перестать переводить часы с 2022 года, например, — говорится в решении.
Как известно, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет происходит в последнее воскресенье марта. В 2021 году украинцы перешли на летнее время 28 марта.
Напомним, Верховная Рада пыталась отменить перевод часов, но потуги были напрасными. При этом в «Слуге народа» заявляли, что переход на летнее или зимнее время «негативно влияет на биоритмы человека, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана».
Парламент 3 марта принял за основу проект закона «Об исчислении времени в Украине». Авторы законопроекта № 4201 предлагали установить единое время на всей территории страны. Однако голосование за этот документ 19 марта провалили и предложение отправили на доработку.
Источник: «Интерфакс-Украина»