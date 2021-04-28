Преступникам в ОРДЛО больше не скрыться из-за нового закона. Фото: glavcom.ua

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Ракурс

Закон о заочном осуждении преступников приняла Верховная Рада.

Он вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые касаются специального досудебного расследования — процедуры, предусматривающей заочное следствие без участия подозреваемого/обвиняемого. В Украине процедура заочного осуждения появилась в 2014 году, но в мире такое расследование достаточно распространено и направлено на то, чтобы ни один преступник не избежал ответственности за совершенное преступление.

Особую популярность данная процедура не приобрела, так как специальное расследование могло применяться исключительно к преступникам, объявленным в международный розыск, что требовало дополнительных действий со стороны следствия и прокурора. Кроме того, осуществлять заочное расследование можно было только в определенных категориях дел, в основном, в случае совершения тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, государственная измена и тому подобное.

Что же изменит новый закон?

Автором законопроекта № 2164 является депутат от партии «Слуга народа» Владлен Неклюдов. Он утверждает, что документ предусматривает возможность проведения специального досудебного расследования не только в отношении лиц, находящихся в международном розыске, но и лиц, которые выехали на временно оккупированную территорию Украины или на территорию государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором.

Основанием для начала специального производства станет уклонения от явки по вызову следователя, прокурора или судьи (неявка без уважительной причины более двух раз) подозреваемого/обвиняемого, который уехал в РФ, оккупированный Крым или ОРДЛО.

Также закон меняет и порядок вручения повестки. Если правоохранители подозревают, что подозреваемый сбежал на оккупированный Донбасс или в Россию, то повестку опубликуют в СМИ и на сайте Офиса генпрокурора. Таким образом повестка будет считаться официально врученной. Если же у подозреваемого есть защитник, то повестку направят и ему. Примечательно, что в первоначальной редакции законопроекта такой нормы не было.

Кроме того, сам выезд на оккупированную территорию или в Россию станет основанием для объявления подозреваемого в розыск. При этом цель такого выезда (уклонение от следствия или проведение родственников) для следствия будет не важна.

Учитывая, что следствие обычно получает информацию от пограничников о пересечении лицами украинской границы, то даже проезд через территорию России транзитом будет основанием для объявления их в розыск.

Закон также предусматривает, что теперь следователю не надо будет каждые 60 дней обращаться за продлением сроков меры пресечения: если решение суда было вынесено в отношении лица, который выехал на временно оккупированную территорию или в Россию, его срок действия не ограничивается.

Стоит отметить, что Главное научно-экспертное управление в своем заключении обращало внимание на то, что подобное изменение процедуры специального производства может содержать значительные коррупционные риски. На опасность принятия законопроекта в разрезе дальнейшего обращения обвиняемых, осужденных заочно, в Европейский суд по правам человека, в своем заключении указало и главное юридическое управление ВРУ. Но итогом стало принятие законопроекта в целом, который может иметь в дальнейшем тотальное нарушение прав подозреваемых и обвиняемых.

В частности, ЕСПЧ устанавливает нарушение ст. 6 Конвенции по правам человека, если законодательство не предусматривает возможность для человека, осужденного заочно, повторно рассмотреть дело в суде уже с его присутствием. На данный момент, ни действующий УПК, ни новый закон такой процедуры не предусматривает.

Напомним, Верховная Рада запретила назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков.