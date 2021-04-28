Владельцев ипотеки среди переселенцев будет выбирать генератор случайных чисел

Владельцев ипотеки среди переселенцев будут выбирать случайно. Фото: dtkt.ua

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Порядок распределения льготной ипотеки для переселенцев под 3% годовых одобрил Кабинет министров Украины.

Граждан, которые получат кредит, будет отбирать генератор случайных чисел. Сначала для определения лиц, которые смогут претендовать на льготную ипотеку, сформируют отдельную очередь на базе действующих реестров Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству и его региональных управлений. Кандидаты попадут в очередь, где их отбор будет происходить путем случайного выбора. Соответствующее решение правительство приняло 28 апреля, передает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Правительство решило, что ипотеку переселенцам будут предоставлять за грант в размере 25,5 млн евро, которые предоставило кредитное учреждение для восстановления KfW (Банк правительства Германии). Если гражданин попал в очередь по соглашению с KfW, то одновременно сохранит свое место в очереди, сформированной Государственным фондом и его региональными управлениями до момента получения жилья. Эта программа разрешает получить льготный кредит на введенное в эксплуатацию жилье стоимостью до 40 тыс. евро сроком до 20 лет из расчета 63 кв. м общей площади и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Владельцы нового жилья самостоятельно смогут выбрать квартиру в многоэтажке или одноквартирный жилой дом. Это можно сделать при условии, если недвижимость была введена в эксплуатацию не более чем 35 лет назад или прошла реконструкцию не более чем 25 лет назад.

В правительстве заявили, что в рамках проекта за два года планируют обеспечить жильем примерно 680 семей или 1 тыс. 768 переселенцев.

Напомним, в январе Кабинет министров Украины утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых. В ипотеку можно будет приобрести жилье, которое построено до 2015 года, а сама программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%".