Выселение из «ипотечной» квартиры: Верховный суд оставил коллекторов с носом

https://racurs.ua/2849-vyselenie-iz-ipotechnoy-kvartiry-verhovnyy-sud-ostavil-kollektorov-s-nosom.html

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19 марта этого года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности», а 12 апреля новый закон о коллекторах подписал президент.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, уже ставшему законом, в Украине насчитывается более 200 коллекторских компаний. Возвращение долгов — больная тема для нашего общества, и она действительно требует законодательного урегулирования. Каждый, кто прямо или косвенно сталкивался с коллекторами, знает, что методы возвращения долгов в нашей стране были откровенно бандитскими или, как обтекаемо сказано все в той же пояснительной записке, «граничат с нарушениями законодательства, включая уголовно наказуемые деяния».

Но о новых правилах для банков и коллекторов поговорим ниже, а пока — о деле, рассмотренном в последний день марта в Первой судебной палате Кассационного гражданского суда.

«Признать утратившими право на жилье»

Дело это оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, уж очень мерзкая это профессия — коллектор, и когда в последних абзацах судебного решения видишь, что спецы по выбиванию долгов остались несолоно хлебавши, это приятно. С другой стороны, долги все-таки нужно платить. Обеспечение кредита имуществом, отданным в ипотеку, — распространенная практика. Но далеко не всякая «ипотечная» квартира может гарантировать реальное возвращение долга.

Сама история произошла в Киеве. К сожалению, в решении не сказано, кто кому и кем приходится в семье, жившей в ипотечной квартире, поэтому давайте представим гипотетическую ситуацию. Скажем, живут в одной квартире отец, мать и взрослый сын. И вот сыну очень понадобились деньги, причем приличная сумма и желательно в валюте. 13 лет назад все так и случилось: он взял большой кредит в одном из украинских банков (акции которого, к слову, не принадлежат ни одной украинской финансовой группе). Для обеспечения кредитных обязательств родители должника и банк заключили договор, по условиям которого родители как совладельцы квартиры передали ее в ипотеку.

Сын оказался недобросовестным должником: не только не возвращал кредит, но и проценты по нему отказывался платить. Через четыре года после того, как был взят кредит, банк заключил с одной коллекторской компанией договор факторинга, продав ей права на взыскание долга по кредитному и ипотечному договорам. Выкупать проблемные долги — бизнес рискованный, но в случае удачи весьма прибыльный.

В ипотечном договоре было, между прочим, предупреждение об удовлетворении требований ипотекодержателя, и такие требования были предъявлены через три года после того, как коллекторское ООО выкупило проблемный долг. Компания в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об ипотеке», зарегистрировала право собственности на квартиру, а через год с лишним представители компании решили осмотреть имущество, но там, оказывается… жили люди! И эти люди просто не пустили представителей коллекторской компании на порог. Коллекторы, впрочем, составили акт обследования имущества, в котором и зафиксировали наличие жильцов. Те не собирались освобождать жилье, и через два месяца после составления акта коллекторы обратились в суд с иском к отцу с матерью, требуя убрать препятствия в пользовании квартирой и признать проживавших в ней утратившими право жить там.

За какие средства куплена квартира?

Суд первой инстанции отказал в иске коллекторскому ООО. По мнению суда, акты проверки имущества составлены заинтересованным лицом и потому не могут быть приняты как доказательства. Но главное — спорная квартира, переданная в ипотеку, приобретена не за счет кредитных средств (запомните, это важно!), а следовательно, право собственности коллекторов на квартиру может быть оспорено.

Апелляционный суд Киева в ноябре 2017 года частично удовлетворил жалобу коллекторов, отменил решение первой инстанции и принял новое, признав жителей спорной квартиры утратившими право на пользование ею. Основание: поскольку право собственности на квартиру утрачено, значит, нет и права пользоваться имуществом.

Теперь уже жильцы подали жалобу в высшую судебную инстанцию, и та встала на их сторону. Приведем коротко основные аргументы. Суд ссылался, во-первых, на Конституцию Украины, статья 47 которой гласит, что каждый имеет право на жилье и может быть лишен этого права только на основании закона по решению суда. Статья 391 Гражданского кодекса предусматривает, что владелец имущества имеет право требовать устранения препятствий, мешающих ему пользоваться имуществом. Но в Украине еще действует старый, времен УССР, Жилищный кодекс, согласно статье 109 которого гражданам, которых выселяют из жилья, одновременно предоставляется другое постоянное жилое помещение, за исключением выселения граждан при обращении взыскания на жилое помещение, приобретенное за счет кредита (курсив наш. — Ред.), возвращение которого было обеспечено ипотекой.

Таким образом, главный вопрос в этом деле: за какие средства была приобретена спорная квартира? Если ипотечное имущество куплено за личные средства того, кто взял кредит (а в этой истории так оно и было), то выселение из квартиры возможно только при одновременном предоставлении другого постоянного жилья.

Вынося решение, Верховный суд ссылался не только на подобные отечественные дела, но и на практику Страсбургского суда. Европейский суд по правам человека вынес несколько решений по похожим «квартирным» делам. Согласно статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, применяемой в практике ЕСПЧ, каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции. Вмешательство государства в это право должно отвечать критериям правомерного вмешательства. Для этого нужна «настоятельная общественная потребность», а само вмешательство должно быть «пропорциональным законной цели».

Отказывая коллекторам, суд первой инстанции обосновал свои выводы тем, что ответчики живут и зарегистрированы в спорной квартире на законных основаниях, каких-либо доказательств того, что они препятствуют коллекторам в пользовании квартирой, в материалах дела нет. И главное, повторимся еще раз, — спорная квартира приобретена не за кредитные средства.

Ссылался ВС и на Закон Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте»: «Можно сделать вывод, что государство целенаправленно вносило законодательные ограничения, направленные на защиту прав граждан Украины, относительно выселения, которые связаны с выполнением обязательств по кредитам, предоставленным в иностранной валюте и обеспеченным ипотекой. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что физическое лицо, получившее кредит в иностранной валюте, не имеет влияния на удешевление гривни, колебания валютного курса, но именно государство обязано обеспечивать как соблюдение прав всех субъектов, так и баланс прав, в том числе и прав кредитодателя и заемщика в кредитных правоотношениях». Вот такое у нас государство — доброе и заботливое. Приятно, не скрою.

Одним словом, коллекторы дело проиграли и теперь должны не только оставить в покое жильцов квартиры, но и компенсировать им судебные издержки, почти шесть с половиной тысяч гривен.

Дело это, повторимся, оставляет двоякое чувство. Как ни крути, деньги у банка были взяты и не отданы. А что, так можно было? Выходит, да. Поэтому один из важных практических выводов, к которому можно прийти, ознакомившись с делом: не стоит связываться с квартирой, находящейся в ипотеке, даже если ее продают задешево. Старых жильцов, которым она уже не принадлежит, выкурить из нее бывает просто невозможно.

Явки, пароли, адреса, документы

А вот теперь самое время поговорить о том, что должно измениться в деятельности коллекторов, неприятных, мягко говоря, людишек, которые не брезгуют психологическим давлением не только на должника, но и на членов его семьи, а то и вовсе на посторонних людей, не имеющих никакого отношения к долгам и должникам.

Статья 32 Конституции Украины говорит, что никто не имеет права вмешиваться в личную и семейную жизнь (кроме случаев, предусмотренных законом). Не допускаются сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, если того не требуют интересы национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Новый закон устанавливает строгие требования для банков и коллекторов при урегулировании вопросов кредитной задолженности:

придерживаться этических требований;

информировать должника о привлечении коллекторской компании и передаче права требования долга новому кредитору;

заключать договоры только с юрлицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

проинформировать Нацбанк о заключении договора с коллекторской компанией;

контролировать действия коллекторов и давать рекомендации по устранению нарушений;

расторгнуть договор с коллекторской компанией в случае исключения ее из Реестра или в случае, если она дважды за год нарушила этические нормы.

Важная деталь: во время первого взаимодействия кредитор должен сообщить название, имя того, кто общается, правовые основания взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя в течение 7 рабочих дней предоставить необходимые документы.

На Нацбанк возложен надзор за соблюдением банками, другими финансовыми учреждениями, лицами, имеющими право предоставлять финансовые услуги, и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.