Власників іпотеки серед переселенців обиратиме генератор випадкових чисел

Власників іпотеки серед переселенців обиратимуть випадково. Фото: dtkt.ua

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Порядок розподілу пільгової іпотеки для переселенців під 3% річних схвалив Кабінет міністрів України.

Громадян, які отримають кредит, відбиратиме генератор випадкових чисел. Спочатку для визначення осіб, які зможуть претендувати на пільгову іпотеку, сформують окрему чергу на базі чинних реєстрів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та його регіональних управлінь. Кандидати потраплять у чергу, де їх відбір відбуватиметься шляхом випадкового вибору. Відповідне рішення уряд ухвалив 28 квітня, передає прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уряд вирішив, що іпотеку переселенцям надаватимуть за грант у розмірі 25,5 млн євро, які надала кредитна установа для відбудови KfW (Банк уряду Німеччини). Якщо громадянин потрапив до черги за угодою із KfW, то одночасно збереже своє місце у черзі, сформованій Державним фондом та його регіональними управліннями до моменту отримання житла. Ця програма дозвляє отримати пільговий кредит на введене в експлуатацію житло вартістю до 40 тис. євро терміном до 20 років із розрахунку 63 кв. м загальної площі та додатково 10,5 кв. м на сімʼю.

Власники нового житла самостійно зможуть обрати квартиру в багатоповерхівці або одноквартирний житловий будинок. Це можна зробити за умови, якщо нерухомість була введена в експлуатацію не більше ніж 35 років тому або пройшла реконструкцію не більше ніж 25 років тому.

В уряді заявили, що у рамках проекту за два роки роках планують забезпечити житлом приблизно 680 сімей або 1 тис. 768 переселенців.

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів України затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних. В іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року, а сама програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми «Доступні кредити 5−7−9%".