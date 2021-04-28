Скасуванням переведення годинників знову перейнялися в Раді. Фото: rbc.ua

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Скасувати переведення годинників в Україні хочуть у Верховній Раді, після невдалого голосування у березні.

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував прийняти в другому повторному читанні законопроект № 4201 про скасування переведення часу. Про це 28 квітня заступник голови комітету нардеп «Слуги народу» Роксолана Підласа заявила в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Комітет пропонує скасувати переведення годинників і залишитися на зимовому часі. На практиці якщо парламент прийме законопроект, це можна буде реалізувати після осіннього переведення часу. Тобто перестати переводити годинник з 2022 року, наприклад, — йдеться в рішенні.

Як відомо, перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня. У 2021 році українці перейшли на літній час 28 березня.

Нагадаємо, Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників, але потуги були марними. При цьому у «Слузі народу» наголошували, що перехід на літній чи зимовий час «негативно впливає на біоритми людини, а економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена».

Парламент 3 березня прийняв за основу проект закону «Про обчислення часу в Україні». Автори законопроекту № 4201 пропонували встановити єдиний час на всій території країни. Однак голосування за цей документ 19 березня провалили і пропозицію відправили на доопрацювання.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»