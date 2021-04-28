Оздоровчі та рекреаційні землі скоро забудують. Фото:

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Ключовий закон земельної реформи 28 квітня ухвалила Верховна Рада.

Парламентарі прийняли законопроект № 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». Головне покликання законопроекту — передача повноважень з управління землями комунальної власності об'єднаним територіальним громадам.

Однак насправді, текст законопроекту, підготовлений до другого читання, має кілька досить цікавих норм, які ніхто не афішує. Одна з таких норм — карт-бланш для будівництва будинків на землях оздоровчого та рекреаційного призначення.

Закон дозволяє будувати об'єкти житлового, громадського призначення, інші об'єкти й здійснювати господарську діяльність на землях оздоровчого призначення. При цьому необхідно дотримуватися режимів округів і зон санітарної охорони, якщо така діяльність сумісна з відпочинком населення. Закон дозволяє будівництво житлових і громадських об'єктів на землях рекреаційного призначення.

Нові норми передбачають, що будівництво не торкнеться тільки земельних ділянок зелених зон і зелених насаджень населених пунктів, навчально-туристичних та екологічних стежок, маркованих трас, стадіонів, спортивних майданчиків та інших подібних об'єктів.

Нагадаємо, 28 квітня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект № 2194 про внесення змін до Земельного кодексу. За законопроект проголосували 284 народних депутати. Раніше партія «Батьківщина» подала понад 3 тис. поправок до законопроекту № 2194, у зв’язку з чим Верховна Рада провела десять позачергових засідань за два місяці.