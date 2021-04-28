«Сумасшедшие черви» распространяются в США. Фото: UW Madison Arboretum

https://racurs.ua/n153947-sumasshedshie-chervi-rasprostranyautsya-v-ssha-uchenye-obespokoeny.html

Ракурс

Инвазионные «сумасшедшие черви» быстро распространяются Соединенными Штатами Америки.

Этот вид червей — один из трех видов рода Amynthas. Беспозвоночные, если взять их в руку, интенсивно извиваются и пытаются выпрыгнуть. Именно поэтому их также называют змеиными червями. Они также способны отбросить хвост, если им угрожает опасность. Об этом сообщает ресурс Live Science.

В отличие от обычного дождевого червя, этот инвазивный вид не только не «облагораживает» почву, а, наоборот, поглощает из него питательные вещества. После себя они оставляют рыхлый зернистый беспорядок, напоминающий кофейную гущу. По мнению ученых, эти черви могут повредить местным видам беспозвоночных, грибам и растениям. Кроме того, они быстро размножаются, а обнаружить их яйца сложно, потому что они того же цвета, что и почва.

Такие черви попали на территорию Северной Америки в 19 в. на кораблях из Японии и Кореи. В настоящее время беспозвоночные обнаружены в 15 штатах: Миннесота, Висконсин, Миссури, Айова, Иллинойс, Небраска, Огайо, Техас, Луизиана, Индиана, Канзас, Кентукки, Теннесси и Оклахома.

По мнению исследователей, черви распространяются в растениях или в виде коконов, выброшенных в воду. Ученые до сих пор не знают, как контролировать их распространение. Нынешние морозы в Техасе могли их убить, однако беспозвоночных, вероятно, спасли их зимостойкие коконы.

Напомним, на Тайване во время анализа окаменелых слоев морского дна ученые обнаружили логово древнего гигантского морского червя, который выпрыгивал из засады на свою добычу около 20 млн лет назад.

Источник: Live Science