Всеукраїнський день футболу відзначають 29 квітня. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n153949-29-kvitnya-vidznachaut-vseukrayinskyy-den-futbolu-ta-den-bajan.html

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29 квітня — Великий четвер. Цього дня християни вшановують пам’ять одразу чотирьох найважливіших подій Євангелія: таємної вечері, обмивання Христом ніг своїх учнів, молитву в Гефсиманському саду та зраду Юди.

Великий четвер у народі ще називають Чистим четвергом, наші предки вірили, що цей день має велику магічну силу. Цього дня чистоті відводиться головне місце, треба було прибрати сміття в будинку та купатися, але й позбутися поганих думок.

На Чистий четвер прийнято купатися до сходу сонця, оскільки саме в ранній час вода у водоймах насичується благодатною силою. Вважається, що цей звичай допомагає залишатися щасливим і успішним на цілий рік.

Також на Чистий четвер господині печуть паски. Українки вірили, що по тому, які вийшли паски, можна судити, як пройде весь рік до наступного Великодня. Якщо паски вийшли пишні і смачні, то майбутній рік принесе тільки радість.

Щорічно 29 квітня відзначають Всеукраїнський день футболу. Цього дня у 1992 році Національна збірна України з футболу провела свій перший матч. Дебютна зустріч в Ужгороді зі збірною Угорщини закінчилась для «синьо-жовтих» з рахунком 1:3. Відкрив лік голам збірної України Іван Гецко.

29 квітня у світі вшановують пам’ять всіх жертв застосування хімічної зброї. Цього дня спільнота вшановує пам’ять всіх жертв хімічної зброї та підтверджує прихильність Організації по забороні хімічної зброї.

Також 29 квітня відзначають Міжнародний день танцю, який відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора та теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як «батько сучасного балету».

Крім того, 29 квітня відзначають Всесвітній день бажань, День блискавки та Національний день креветок з часниковим соусом в США.

29 квітня в історії:

1897 рік — британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона.

1913 рік — Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками.

1982 рік— населення Китаю перевищило мільярд людей.

Нагадаємо, 27 квітня у світі відзначали День дизайну та Всесвітній день тапіра. Православна церква вшановувала пам’ять святителя Мартина Сповідника.