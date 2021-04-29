Байден и Путин будут разговаривать и об Украине. Фото: zikua.tv

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Ракурс

Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, раскрыл темы потенциальных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Байдена, он хотел бы обсудить с главой страны-агрессора ряд вопросов. Один из вопросов касался бы Украины. При этом глава США не хочет говорить с Россией исключительно на языке ультиматумов. Об этом 28 апреля сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC News.

Джо Байден сказал, что стремится к деэскалации и хотел бы стабильных отношений с Россией. Он предложил Путину встретиться этим летом в третьей стране, и рассмотреть ряд проблем, в частности, вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины, — отметил советник.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники стоят на защите суверенитета и целостности Украины и в дальнейшем будут отстаивать интересы вопроса не только через ультиматумы, но и на дипломатическом уровне.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пообещал наказать Россию за агрессивные действия. Во время выступления перед Конгрессом американский лидер заявил, что нынешнее поведение Москвы будет иметь последствия. При этом президент подчеркнул, что США не стремятся обострять конфликт и отношения с Россией. Байден отметил, что уже дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что на все недружественные действия будет дан ответ.

Источник: NBC News