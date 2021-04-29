Рецепт. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153966-kak-prigotovit-neobychnyy-zavarnoy-kulich-recept.html

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Рецепт кулича ищут тысячи домохозяек накануне большого православного праздника Пасхи.

Пасху в этом году отмечают 2 мая, и к празднику накрывают богатый стол с вкусными блюдами. Главное место на праздничном столе традиционно будет занимать пасхальный кулич. Рецептов его приготовления существует множество, среди них есть и необычный заварной кулич.

Заварная пасха

Мука — 700 г

Дрожжи (сухие быстродействующие) — 11 г

Молоко — 250 мл

Сметана — 3 ст. л.

Масло сливочное — 130 г

Соль — 1/3 ч. л.

Ванилин — 1 г

Яйца куриные — 4 шт.

Сахар — 225 г

Изюм — 100 г

Сахарная пудра — 100 г

Посыпка кондитерская — по своему вкусу.

Продукты должны быть нагреты до комнатной температуры, поэтому их следует заранее достать из холодильника.

Для того чтобы приготовить опару, нужно в 40 мл теплого молока размешать дрожжи и одну чайную ложку сахара. Оставить, чтобы активировались дрожжи. Об активации дрожжей сообщит появление пышной «шапочки». Остальное молоко нужно влить в кастрюльку, добавить 50 г сливочного масла и довести до кипения. Как только закипит — снять с огня и всыпать 50 г просеянной муки, активно перемешать венчиком. Оставить заварное тесто охлаждаться.

Затем необходимо отделить желтки от белков. Желтки растереть с солью и дать немного настояться, а затем всыпать 110 г сахара и ванилин, растереть небольшим венчиком. Смешать подошедшую опару, и желтковую массу. Отдельно необходимо взбить венчиком три белка и 110 г сахара. Добавить сметану и 80 г растопленного масла. Соединить массу с опарой. Затем добавить заварное тесто. Просеять муку и всыпать частями, хорошо вымешивая, — получится немного липкое тесто. Выложить его в полиэтиленовый пакет и завязать на узелок. Дать час-полтора подойти.

Изюм промыть и обсушить на бумажной салфетке. Тесто, которое успело подойти, обмять. Добавить изюм и хорошо перемешать, чтобы он равномерно распределился. Руки при этом можно смазать маслом. Распределить тесто по смазанным формах так, чтобы они занимали треть или половину объема. Оставить на 30 минут, чтобы тесто снова поднялось.

Отправить выпекать в предварительно разогретую до 180 °C духовку на час. Время выпекания зависит от особенностей духовки и размера формы. Маленьким понадобится около 30 минут, а большим — около часа. Для приготовления глазури нужно взбить сахарную пудру взбить с яичным белком. Смазать остывшие куличи глазурью и украсить кондитерской посыпкой.

Напомним, ранее мы сообщали, что традиционную пасхальную выпечку можно приготовить не только используя традиционное муку и дрожжи, а и приготовив ее из творога.

Источник: УНИАН