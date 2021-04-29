Рецепт паски. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153966-yak-prygotuvaty-nezvychaynu-zavarnu-pasku-recept.html

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Рецепт паски шукають тисячі домогосподинь напередодні великого православного свята Великодня.

Великдень цьогоріч відзначається 2 травня, і до свята традиційно накриватимуть багатий стіл зі смачними стравами. Головне місце на святковому столі традиційно займатиме великодня паска. Рецептів її приготування є безліч, серед них є й незвичайна заварна паска.

Великодня заварна паска

Борошно — 700 г

Дріжджі (сухі швидкодіючі) — 11 г

Молоко — 250 мл

Сметана — 3 ст. л.

Масло вершкове — 130 г

Сіль — 1/3 ч. л.

Ванілін — 1 г

Яйця курячі — 4 шт.

Цукор — 225 г

Родзинки — 100 г

Цукрова пудра — 100 г

Посипка кондитерська — на свій смак.

Продукти повинні бути нагріті до кімнатної температури, тому їх слід заздалегідь дістати з холодильника.

Для того, щоби приготувати опару, потрібно в 40 мл теплого молока розмішати дріжджі та одну чайну ложку цукру. Залишити, щоб активувалися дріжджі. Про активацію дріжджів повідомить поява пишної «шапочки». Решту молока потрібно влити в каструльку, додати 50 г вершкового масла й довести до кипіння. Щойно закипить — зняти з вогню і всипати 50 г просіяного борошна, активно перемішати вінчиком. Залишити заварене тісто охолоджуватися.

Потім необхідно відділити жовтки від білків. Жовтки розтерти із сіллю й дати трохи настоятися, а потім всипати 110 г цукру та ванілін, розтерти до невеликої пишноти. Змішати опару, що підійшла, і жовткову масу. Окремо необхідно збити вінчиком три білки та 110 г цукру. Додати сметану та 80 г розтопленого масла. З'єднати масу з опарою. Потім додати заварене тісто. Просіяти борошно і всипати частинами, добре вимішуючи, — вийде трохи липке тісто. Викласти його в поліетиленовий пакет і зав’язати на вузлик. Дати годину-півтори підійти.

Родзинки промити й обсушити на паперовій серветці. Тісто, яке встигло підійти, обім’яти. Додати родзинки та добре вимішати, щоби вони рівномірно розподілилися. Руки при цьому можна змастити олією. Розподілити тісто по змащених формах так, щоби вони займали третину або половини обсягу. Залишити на 30 хвилин, щоби тісто знову піднялося.

Відправити випікати в попередньо розігріту до 180 °C духовку на годину. Час випікання залежить від особливостей духовки та розміру форми. Маленьким знадобиться близько 30 хвилин, а більшим — близько години. Для приготування глазурі потрібно збити цукрову пудру збити з яєчним білком. Змастити охололі паски глазур’ю і прикрасити кондитерською посипкою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що традиційну пасхальну випічку можна приготувати не лише використовуючи традиційне борошно та дріжджі, а і приготувавши її із сиру.



Джерело: УНІАН